Россиянам рассказали, как выбрать качественное белое вино

В "Роскачестве" советуют выбирать белое вино урожая 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

— Этой осенью до полок торговых сетей уже добралось немало недорогих белых российских вин урожая 2018 года. На них и стоит остановить свой выбор. Если за 300 рублей вам предлагают белое вино урожая 2015 года, скорее всего, ничего хорошего от него в бутылке за три года уже не осталось, — отмечают эксперты.

То же утверждение касается и европейских вин, особенно в ценовой категории до 500 рублей. Такие вина хуже переносят перепады температур и транспортировку, чем вина красные.

Если на бутылке не указана дата сбора урожая, то на дату розлива точно стоит посмотреть — она всегда есть на этикетке, советуют в "Роскачестве".

При выборе тары эксперты советуют обратить внимание на стеклянные бутылки, а не на картонные пакеты. В последних обычно разливают не вина, а винные напитки. А если и вина, то самые дешёвые в сегменте. Для их производства, как правило, используют прессованные фракции виноградного сусла. Белый виноград слишком нежный для такого способа приготовления вина.

Из отечественных вин следует покупать те, которые изготовлены из выращенного на территории России винограда. Следует также обращать внимание на знаки на этикетках и контрэтикетках: там должно быть обозначение ЗГУ — "вино защищённого географического указания".

По данным "Роскачества", надписи "кубанское" или "крымское" на этикетках — всего лишь маркетинговый ход. Материалы для производства большинства столовых вин поставляют из Испании, Молдавии или Африки.

Что касается ценовой категории: не всегда цена означает качество. Белое вино стоит брать только дороже 250 рублей — и то качественное вино за такие деньги могут изготавливать только крупные производители, площади виноградников которых превышают одну тысячу гектаров.

— В категории недорогих вин — до 500 рублей — на полке я бы рекомендовал выбирать ассамбляжные вина, произведённые из двух и более сортов винограда. Когда шардоне или совиньон сочетаются с другими сортами, это даёт виноделу возможность сделать более сбалансированное, интересное вино, — рассказывает руководитель рабочей группы "Роскачества" Артур Саркисян.

При выборе напитка стоит обращать внимание не только на общеизвестные сорта, но и на уникальные региональные. Так, только на территории России растёт виноград сорта "кокур белый" или донской "сибирьковый".

В самих точках продажи вина стоит обращать внимание на место расположения напитка в торговом зале. На него не должны попадать лучи солнечного света или подсветки.

Что касается цвета напитка, недорогое белое вино должно быть светлым и прозрачным. Если оно имеет янтарный оттенок, то это, скорее всего, вызвано окислением — такое вино лучше не брать.

Подавать белые вина эксперты советуют при температуре от восьми до 12 градусов. Чем дешевле вино, тем больше его следует остужать для раскрытия вкуса. К белому вину в зависимости от сорта и типажа можно подавать множество блюд — от морепродуктов и холодных рыбных закусок до рыбы на пару, на гриле с белым соусом, к мясу птицы. Также оптимальным дополнением будут различные фрукты.

Ранее специалисты "Роскачества" рассказали, как правильно читать этикетку товара.