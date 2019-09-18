Жительница Омска прострелила себе голову, делая селфи с пистолетом

Любительница фотографироваться нажала на спусковой крючок вместо экрана смартфона.

В Омске 36-летняя женщина прострелила себе голову из травматического пистолета своего сожителя. Она взяла оружие без ведома возлюбленного, чтобы сделать эффектное селфи.

— Женщина, пока её сожитель вышел в другую комнату, взяла принадлежащий ему травматический пистолет и решила сделать селфи с оружием, направив дуло в сторону головы. Но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок, — рассказали подробности несчастного случая в региональном УМВД РФ.

При осмотре квартиры, где произошёл инцидент, полицейские нашли травматический пистолет МП-79 и гладкоствольное оружие, зарегистрированные на сожителя пострадавшей, а также нунчаки. При этом оказалось, что восточное оружие мужчина сделал самостоятельно. Против него возбуждено дело по статье "Незаконное изготовление холодного оружия".

Аналогичный случай ранее произошёл в Москве. 15-летняя школьница случайно выстрелила себе в голову из пистолета, когда решила сделать селфи.