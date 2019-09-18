Липецкие староверы инсценировали пропажу дочери, чтобы не отдавать её в школу

Хитрый план с треском провалился, девочка всё-таки пошла в первый класс, а за её семьёй теперь пристально следят органы опеки.

Эта история началась 2 сентября, когда восьмилетняя первоклассница не явилась на занятия в школу в селе Паниковец Елецкого района Липецкой области. Родители заявили, что ребёнок пропал. На масштабные поиски были брошены следователи, сотрудники полиции, МЧС и волонтёры. Прочёсывали леса, опрашивали очевидцев. А вскоре девочку нашли в Подмосковье. Живой и невредимой, причём оказалось, что её пропажу инсценировали родители.

Выяснилось, что несостоявшаяся первоклассница воспитывалась в семье староверов. Взрослые не хотели, чтобы она посещала светскую школу. Так и родился план о необходимости инсценировать для органов опеки исчезновение девочки и тайком отправить её в другой регион, где вахтовым методом работает её отец. В ночь перед 1 сентября мать собственноручно собрала вещи ребёнка и отправила дочь в Московскую область в сопровождении сельского священника, который состоял в сговоре с её мужем. Сперва мать "пропавшей" девочки прошла полиграф, а при повторном допросе во всём созналась.

— Сотрудниками ОМВД России по Елецкому району, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за семьёй организовано наблюдение, — сообщает прокуратура Липецкой области.

К слову, девочка всё равно пошла в первый класс, правда, в другую школу и в другом селе.

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