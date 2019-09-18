Песков прокомментировал пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова

В Кремле знают о пикетах в центре Москвы в поддержку актёра Павла Устинова, которого приговорили к трём с половиной годам колонии за нападение на омоновца на несогласованной акции в столице 3 августа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля. Если вы хотите спросить, известно ли нам о каких-то акциях в поддержку Устинова — да, нам об этом известно, — отметил Песков.

Он также добавил, что уже была апелляция на приговор, и призвал дождаться итогов её рассмотрения.

Как уже сообщал Лайф, сегодня на Старой площади в центре Москвы проходят одиночные пикеты в поддержку актёра Павла Устинова.