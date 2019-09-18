Началось. Жёлтый уровень опасности объявлен в Подмосковье из-за заморозков

Кроме прочего, сейчас атмосферное давление в столичном регионе находится на "барическом дне". В общем, погода не балует.

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за заморозков на 19–21 сентября. Об этом сообщает в среду, 18 сентября, Гидрометцентр России.

Как уже сообщал Лайф, погоду на севере Центрального федерального округа в ближайшие дни будет определять циклон — холодный и дождливый. В ночь на пятницу, 20-е, в Москве уже минус 1, а днём воздух будет колебаться в промежутке от +8 до +13 градусов. Ощущение дискомфорта будут усиливать и порывы ветра различной интенсивности.

Кроме прочего, сейчас атмосферное давление в Москве находится на "барическом дне". Такие колебания могут повлиять на состояние метеочувствительных людей. В такую погоду им лучше оставаться дома, лежать и пить чай с мятой — такой напиток расслабляет и расширяет сосуды, тем самым снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Так, по крайней мере, рекомендуют врачи.