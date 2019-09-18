Опубликовано видео с беспилотника, как задерживали боевика в Дагестане

В ходе допроса на месте задержания подозреваемый рассказал, что местонахождение взрывчатки ему указали кураторы из Сирии.

Опубликовано видео спецоперации ФСБ по задержанию сторонника ИГИЛ* в Тарумовском районе Дагестана. Он имел при себе самодельное взрывное устройство для осуществления теракта. За действиями подозреваемого боевика силовики следили с беспилотника.

На кадрах видно, как после изъятия взрывчатки из схрона молодой человек едет по дороге на велосипеде. В какой-то момент его обгоняет и подрезает микроавтобус. Выскочившие из него сотрудники ФСБ задерживают подозреваемого.

На месте происшествия сотрудники спецслужб спросили, знает ли задержанный, что находилось в перевозимом пакете, на что 18-летний молодой человек ответил, что там взрывчатка. По его словам местоположение схрона, а также дальнейший инструктаж ему прислали из Сирии.

Напомним, задержанный сторонник ИГИЛ планировал совершить теракт в отношении полицейских и органов власти в Дагестане.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.