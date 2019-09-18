Полиция квалифицировала стрельбу на мосту в Киеве как подготовку теракта

Злоумышленник размахивает прикладом и выкрикивает угрозы. Он утверждает, что мост через Днепр заминирован.

Инцидент в Киеве, где злоумышленник устроил стрельбу и угрожает взорвать мост через Днепр, квалифицирован как попытка теракта. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

— На месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы, — информирует ведомство.

Со слов очевидцев, злоумышленник произвёл несколько выстрелов в воздух, а в руках у него предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Никаких требований он по-прежнему не предъявлял.

Отметим, что на мосту, который оказался в центре событий, ходят как поезда метро, так и автомобильный транспорт. Сейчас движение отсутствует. Город сковали пробки.