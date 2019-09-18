В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост

В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост "Метро". К этому готовились несколько часов. Силовики наращивали силы в районе ЧП. Привлекали даже снайперов.
По данным украинского издания "Вести", мужчина требовал, чтобы власти страны остановили переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Он сидел в машине и заявлял, что у него достаточно взрывчатки, чтобы взорвать мост.
По словам очевидцев, злоумышленник также произвёл несколько выстрелов в воздух, а в руках у него был предмет с кнопками, похожий на самодельное взрывное устройство.
Полиция квалифицировала стрельбу на мосту в Киеве как подготовку теракта.
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