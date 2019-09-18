В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост

Он требовал, чтобы власти остановили переговоры по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.

В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост "Метро". К этому готовились несколько часов. Силовики наращивали силы в районе ЧП. Привлекали даже снайперов.

По данным украинского издания "Вести", мужчина требовал, чтобы власти страны остановили переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Он сидел в машине и заявлял, что у него достаточно взрывчатки, чтобы взорвать мост.

По словам очевидцев, злоумышленник также произвёл несколько выстрелов в воздух, а в руках у него был предмет с кнопками, похожий на самодельное взрывное устройство.

Полиция квалифицировала стрельбу на мосту в Киеве как подготовку теракта.