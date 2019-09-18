Задержан полицейский, расстрелявший коллег у метро

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

В Москве полицейские задержали коллегу, который убил одного и ранил второго сотрудника Управления собственной безопасности МВД.

— По предварительным данным, вечером 18 сентября 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получении денежных средств от гражданина, не имеющего документов, последний осуществил выстрелы из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности, — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что задержанный подозреваемый "будет доставлен в следственное подразделение для допроса". Следователи устанавливают полную картину произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники Управления собственной безопасности у станции "Рязанский проспект" зашли в комнату УВД на Московском метрополитене с понятыми, чтобы взять коллегу с поличным после получения взятки — двух тысяч рублей. За его действиями следили две недели.

Он же открыл стрельбу. Один из сотрудников МВД был убит на месте, второго увезли на скорой помощи в НИИ им. Склифосовского.