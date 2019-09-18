В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

В Эр-Рияде возложили ответственность за удар на Тегеран, который отвергает все обвинения.

Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны. Там считают, что всё представленное доказывает причастность Ирана к атаке.

المالكي يكشف طبيعة "الدرونز" التي استهدفت منشآت أرامكوا pic.twitter.com/OmaD14EnFe — العربية (@AlArabiya) September 18, 2019

— Нападение было осуществлено с помощью беспилотников иранского происхождения, и началась атака не с территории Йемена, — заявил на пресс-конференции официальный представитель Минобороны Турки аль-Малики.

По его словам, удар ракетами по месторождению Хурейс осуществлялся с севера. На брифинге были представлены обломки семи БПЛА и двух крылатых ракет наземного базирования.

Напомним, пожар на НПЗ Saudi Aramco произошёл в ночь с 13 на 14 сентября. Исполнительный директор Saudi Aramco сообщил, что нападением беспилотников на НПЗ было вызвано 13 возгораний. Ответственность за эту акцию взяли на себя повстанцы из йеменского движения "Ансар Аллах".