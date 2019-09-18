Исполнительный директор Saudi Aramco рассказал о последствиях атаки на объекты

Атака на саудовскую государственную нефтегазовую компанию Saudi Aramco, которая произошла 14 сентября, вызвала пожары в 13 местах. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил исполнительный директор компании Амин ан-Насер.

Он также отметил, что все возгорания удалось локализовать за семь часов. В данный момент повреждённые объекты функционируют — на них добывается порядка двух миллионов баррелей нефти в сутки.

— В мире нет компании, подобной Aramco, способной справиться с последствиями такого нападения в такие короткие сроки, — добавил ан-Насер.

В настоящее время компания подсчитывает ущерб от атаки.

Напомним, пожар на Saudi Aramco произошёл в ночь с 13 на 14 сентября в результате атаки беспилотников. В результате произошедшего объём производства нефти в стране снизился почти в два раза — на 5,7 миллиона баррелей вместо привычных 9,8.