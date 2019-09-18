В Ростове дерево чудом не убило пешехода — видео

В одном из дворов Ростова на девушку едва не упало большое дерево, видео происшествия опубликовал телеграм-канал "Ростов № 1".

Случай произошёл на улице Пушкинская, 5. Девушка переходила дорогу к дому, когда из-за сильного ветра дерево начало сперва качаться, а затем упало в нескольких сантиметрах от героини видеоролика.

Автор ролика сопроводил запись инцидента известной композицией певицы Натали "Ветер с моря дул", видимо, намекая, что сегодня упасть дереву на девушку была "не судьба".

Ранее в Краснодаре из-за сильного ветра рухнуло два башенных крана.