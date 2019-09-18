Разин сообщил об ухудшении состояния борющейся с раком Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин со ссылкой на источник, "который приближён к лечению", сообщил об ухудшении состояния актрисы Анастасии Заворотнюк.

— Все необходимые в таких случаях процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо, — написал Разин в "Инстаграме".

Он также призвал всех, "кто поддерживает Настю", отнестись с пониманием к словам родных актрисы, что им не нужна дополнительная помощь в её лечении, и поверить, что они "правильно говорят".

— В любом случае, желаю выздоровления Насте и сил её семье, — заключил Разин.

В настоящее время о состоянии Анастасии Заворотнюк сообщаются противоречивые факты. Так, ранее газета "Комсомольская правда" со ссылкой на свой неназванный источник в медицинских кругах сообщала, что актрисе лучше, она в сознании и самостоятельно дышит.