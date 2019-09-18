В Минздраве прокомментировали резкие скачки смертности от онкологии

Специалисты называют главным оружием против рака раннюю диагностику и профилактику заболеваний.

Россия не должна столкнуться с резким возрастанием смертности от онкологии, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн в беседе с РБК.

По его словам, за последние десять лет действительно выросла заболеваемость онкологическими болезнями, однако смертность осталась примерно на том же уровне — 198 случаев на 100 тысяч населения.

— По данным ВОЗ, заболеваемость во всём мире будет расти и составит к 2030 году плюс 18–20 процентов, — отметил онколог.

Каприн подчеркнул, что для борьбы с онкологией правительство выделило "беспрецедентно большие средства": на программу предусмотрено порядка одного триллиона рублей до 2024 года. При этом главным оружием против рака онколог называет раннюю диагностику заболевания и профилактику. Он также рассказал, что законодательство России позволяет ввозить не зарегистрированные в стране лекарства для личного использования.

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