Помпео объяснил провал американских ЗРК Patriot при атаке на Саудовскую Аравию

Он выразил уверенность, что тема нападения на нефтяные объекты будет поднята в СБ ООН на следующей неделе.

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что системы противовоздушной обороны в мире не всегда показывают нужный результат. Об этом он сказал журналистам, сопровождающим его в поездке в Джидду. Он прибыл туда для встречи с саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Текст беседы, распространённый пресс-службой Госдепа, приводит ТАСС.

Помпео спросили, почему саудовские войска, у которых на вооружении есть американские ЗРК Patriot, не смогли отразить атаку беспилотников на объекты Саудовской Аравии.

— Системы ПВО по всему миру иногда демонстрируют противоречивый результат, даже самые лучшие не всегда перехватывают [цели]. Мы будем вести работу над тем, чтобы такие атаки больше не имели успеха, — сказал Помпео.

Госсекретарь раскритиковал утверждения о том, что текущая ситуация стала возможна из-за выхода Соединённых Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Также Помпео выразил уверенность, что тема нападения на саудовские нефтяные объекты будет поднята в СБ ООН на следующей неделе как американской стороной, так и Саудовской Аравией.

— Я уверен, что в Нью-Йорке и мы, и Саудовская Аравия будем много об этом говорить. Именно Саудовская Аравия стала государством, на которое было совершено нападение. Это было на их территории. Это был акт войны, направленный непосредственно против них, и я уверен, что они сделают это, — отметил он, отвечая на вопрос, будет ли тема атак поднята в СБ ООН на следующей неделе.

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия нефтяной компании Saudi Aramco на востоке королевства были атакованы беспилотниками. Ответственность за это на себя взяли йеменские мятежники-хуситы. Помпео обвинил Иран в причастности к атакам. В Тегеране назвали данное заявление безосновательным.

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