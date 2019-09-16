Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400: Пусть выбирают

На саммите в Анкаре Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить у России комплексы С-300 или С-400 в качестве защиты от атак дронов на нефтяные объекты страны.

— Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение так, как это сделали в своё время руководители Ирана, закупив С-300, или как сделал президент Эрдоган, закупив в России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", — сказал российский лидер.

Президент Ирана Хасан Рухани спросил, какую систему всё-таки лучше приобрести.

— Пусть выбирают, — ответил президент РФ.

Напомним, ночью 14 сентября неустановленные беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В результате на НПЗ начались пожары. По данным СМИ, инциденты нарушили производство и экспорт нефти. Ответственность за атаки взяли йеменские повстанцы-хуситы, а вот США обвинили в организации взрывов Иран.