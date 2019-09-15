США обвинили Иран в организации взрывов на НПЗ Саудовской Аравии

Недавние атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии на самом деле были совершены Ираном, а не йеменскими повстанцами-хуситами, хотя те и признались в этом. Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он написал в своём микроблоге в "Твиттере".

— На фоне всех призывов к деэскалации Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, что нападения были осуществлены из Йемена, — написал Помпео.

По данным госсекретаря, при поддержке Тегерана было совершено "почти 100" нападений на Саудовскую Аравию, а президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД Мохаммад Зариф, по мнению Помпео, тем временем "притворяются, что ведут дипломатию".

Он призвал "все страны" осудить иранские нападения и заверил, что США будут работать со своими союзниками над безопасностью энергетических рынков и привлечением Ирана к ответственности.

World’s largest oil refinery just got hit by a drone... get ready for expensive gas prices... #Saudi #SaudiAramco pic.twitter.com/q5ZTW3CNkL — ₿ TruthRaider (@TruthRaiderHQ) 14 сентября 2019 г.

Ранее стало известно, что из-за пожара на атакованном НПЗ был нарушен экспорт нефти из Саудовской Аравии.