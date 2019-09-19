Действующий генерал США рассказал о потере преимущества НАТО над Россией

За последние годы блок НАТО утратил военное превосходство над Россией. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд.

— Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией утрачено. Министры обороны других стран альянса признают это, — сказал генерал журналистам.

Он также отметил, что понимание того факта, что баланс сил в мире изменился, легло в основу новой военной стратегии НАТО, которая была утверждена военным советом организации в мае.

Ранее генерал заявлял, что США не хватит сил для защиты своих союзников в случае нападения Ирана.