Небензя встретился с новым постпредом США при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время встречи со своей американской коллегой Келли Крафт выразил надежду на конструктивное сотрудничество в Совете Безопасности ООН.
— Посол Небензя принял недавно назначенного постпреда США Келли Крафт в постпредстве России, — сказано в сообщении российской миссии в "Твиттере".
Российский представитель пожелал Келли удачи на новом посту, а также выразил надежду на конструктивное сотрудничество в Совбезе ООН.
Сенат США проголосовал за кандидатуру Келли Крафт на должность постпреда страны при ООН в конце июля. До неё это место занимала Никки Хейли.
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