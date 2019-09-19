Небензя встретился с новым постпредом США при ООН

В конце июля американский сенат проголосовал за кандидатуру Келли Крафт, до неё эту должность занимала Никки Хейли.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время встречи со своей американской коллегой Келли Крафт выразил надежду на конструктивное сотрудничество в Совете Безопасности ООН.

— Посол Небензя принял недавно назначенного постпреда США Келли Крафт в постпредстве России, — сказано в сообщении российской миссии в "Твиттере".

Российский представитель пожелал Келли удачи на новом посту, а также выразил надежду на конструктивное сотрудничество в Совбезе ООН.

Сенат США проголосовал за кандидатуру Келли Крафт на должность постпреда страны при ООН в конце июля. До неё это место занимала Никки Хейли.