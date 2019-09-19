Генпрокуратура просит освободить Устинова из СИЗО

Генпрокуратура обжаловала меру пресечения Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года за нападение на омоновца на несогласованной акции в столице 3 августа. Надзорное ведомство просит Мосгорсуд освободить актера из СИЗО. Об этом пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила РИА "Новости".

— На 12.00 20 сентября назначено рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры о рассмотрении вопроса об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу до рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции, — приводит слова Солоповой агентство.

Сам Устинов будет участвовать в заседании с помощью видеосвязи из следственного изолятора.

Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Сегодня в столице проходили одиночные пикеты в поддержку осуждённого актёра. В поддержку Устинова выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, в которой учился осуждённый, актёры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие представители сферы культуры и шоу-бизнеса.

Ранее по ситуации с Устиновым высказался секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Он заявил, что все аргументы защиты должны быть приняты во внимание.