Опрос показал, почему россияне отказываются от личных автомобилей

Среди причин этого — дороговизна топлива, пробки на дорогах, забота об окружающей среде, расходы на страховку и налоги.

Высокая стоимость бензина или горюче-смазочных материалов названа главной причиной возможного отказа от использования личного автотранспорта россиянами. Её назвали 47% респондентов в ходе опроса ВЦИОМа.

Согласно данным исследования, 16% опрошенных заявили, что для них основной причиной отказа от поездок на машине является дорогое обслуживание автотранспорта, его страхование и налоги. Примерно столько же россиян (15%) ответили, что могут отказаться от использования автомобиля в целом из-за финансовых трудностей или желая сэкономить.

Социологи отмечают также, что 14% респондентов заявили, что не хотят пользоваться машиной из-за загруженности дорог. 8% иногда отказываются от поездок, потому что заботятся об окружающей среде. 7% опрошенных сообщили, что стараются лишний раз не использовать автомобиль из-за плохого состояния дорог.

Как уточняет ВЦИОМ, опрос проводился 17 сентября методом телефонного интервью. В нём приняло участие около 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет, которые владеют автомобилями. Погрешность в результатах исследования не превышает 2,5%.

Ранее председатель правления межрегиональной общественной организации "Народный контроль" Алексей Смирнов назвал две причины недолива бензина на автозаправках и способы, как уличить АЗС в махинациях.