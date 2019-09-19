Трёх братьев-маугли нашли в грязной квартире в Набережных Челнах

Мальчики, младшему из которых всего четыре года, всё время находились взаперти и даже не умеют разговаривать.

В одной из квартир в Набережных Челнах нашли трёх братьев-маугли, четырёх, восьми и 12 лет. Мальчики были предоставлены сами себе, не посещали ни детсад, ни школу. В отношении нерадивой матери возбуждено дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

По данным "Челнинских известий", 32-летняя женщина родила детей от трёх разных мужчин. Мать-одиночка работала уборщицей, но ни домом, ни сыновьями не занималась. Мальчики даже не умеют толком разговаривать, не обучены элементарным правилам гигиены. По данным издания, братья-маугли никогда не выходили на улицу. При этом квартира находится в ужасном состоянии: повсюду грязь, нет условий для сна, а также еды.

Мальчиков забрали у нерадивой матери. Они проходят курс лечения в специализированном учреждении. 32-летняя женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в квартире на северо-востоке Москвы обнаружили девочек семи и восьми лет, которых содержали в антисанитарных условиях. По данным СМИ, жильцы дома пожаловались на соседей-сатанистов, когда те их затопили. Лайф побывал в квартире родителей и пришёл в ужас.