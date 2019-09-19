Председателем Мосгордумы избран Алексей Шапошников

Депутатом столичного парламента он является с 2014 года. Спикером становится повторно.

Алексей Шапошников повторно избран председателем Московской городской думы. Он был выдвинут членами московского городского регионального отделения партии "Единая Россия". За него проголосовало 28 депутатов, за Елену Шувалову — 11.

Шапошников родился в 1973 году в Москве. В "Единой России" он с 2003-го. Был федеральным координатором "Молодой гвардии" "Единой России" по Центральному федеральному округу, возглавлял муниципальный округ Ростокино, Совет муниципальных образований столицы. В 2014 году стал депутатом Мосгордумы и был избран на пост председателя МГД.

Депутаты Мосгордумы седьмого созыва принесли присягу два дня назад. Сегодня прошло первое заседание столичного парламента.