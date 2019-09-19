Лайф публикует видео последних секунд жизни расстрелянного у метро полицейского

Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия, а также особо чувствительным людям.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом гибели сотрудника Управления собственной безопасности МВД РФ Максима Веялко, которого расстрелял его же коллега у метро "Рязанский проспект" в Москве.

На кадрах видно, как Веялко выбегает на улицу, пробегает несколько метров, падает, после чего пытается встать, но безуспешно. Ранения оказались слишком тяжёлыми, и полицейский скончался. Его напарник Лимонов, также пострадавший при стрельбе, сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии.

Напомним, сотрудники Управления собственной безопасности зашли в комнату УМВД России на Московском метрополитене с понятыми, чтобы взять с поличным коллегу после получения взятки. Однако подозреваемый сдаваться не захотел и открыл стрельбу по полицейским.