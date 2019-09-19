В Кремле ознакомились с обращением Звягинцева к Путину по поводу дела Устинова

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, никто, даже глава государства, не может вмешиваться в деятельность суда.

В Кремле изучили обращение режиссёра Андрея Звягинцева к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на уголовное дело в отношении актёра Павла Устинова. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— В Кремле видели обращение, но президент не может вмешиваться в эту ситуацию. Она развивается в русле закона и должна развиваться в русле закона. Ни Администрация Президента, ни президент не комментируют и не будут комментировать решение суда и не имеют права и намерения вмешиваться в судебные процессы, — сказал Песков.

Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку Устинова выступили Константин Райкин, актёры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие представители сферы культуры и шоу-бизнеса.

Приговор в отношении актёра будет оспариваться в вышестоящей инстанции. Генпрокуратура РФ также выступила за освобождение Устинова из СИЗО.