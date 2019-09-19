Золотов призвал "перевести" годы колонии актёра Устинова блогеру Синице

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает слишком жестоким приговор актеру Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года колонии. Он отмечает, что участнику несогласованной акции следовало было дать один год условно.

— Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно (Устинову). А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения, — заявил Золотов. — Ему дали пять лет, по-моему, вот еще 3,5 года за призывы убивать детей, жен.

Он считает, что блогер с его призывами "отделался малым сроком".