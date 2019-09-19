Золотов призвал "перевести" годы колонии актёра Устинова блогеру Синице

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Глава Росгвардии Виктор Золотов считает слишком жестоким приговор актеру Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года колонии. Он отмечает, что участнику несогласованной акции следовало было дать один год условно.

Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно (Устинову). А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения, — заявил Золотов. — Ему дали пять лет, по-моему, вот еще 3,5 года за призывы убивать детей, жен.

Он считает, что блогер с его призывами "отделался малым сроком".

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