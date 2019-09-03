Блогера Синицу, угрожавшего детям силовиков, приговорили к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в экстремизме за пост в "Твиттере", который сочли призывом к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов.

Сам он с обвинением не согласен.

Накануне гособвинение попросило приговорить Синицу к шести годам колонии. А ранее в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично".

Узнав о решении гособвинителя, телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что приговор Синице станет "очень ясным сигналом всем тем, кто считает, что Сеть — это отдельный мир, где никого не найдут и не накажут". На своей странице в "Твиттере" он подытожил, что "шутки кончились".