"Ваш командир в обезьяннике". Пилот напился, устроил дебош и пропустил рейс

Сотрудник авиакомпании звонил из полиции на работу и требовал, чтобы перенесли дату его вылета.

В неприятную ситуацию попал один из пилотов авиакомпании AZUR Air в Тюмени. В свои выходные он напился, устроил дебош в аэропорту, попал в отделение полиции и пропустил свой вылет пассажиром в Сургут, откуда он должен был отправляться уже в качестве командира экипажа в Турцию.

В распоряжении редакции Лайфа оказалась запись телефонного разговора этого пилота авиакомпании AZUR Air, когда он звонил в службу планировки вылетов и требовал, чтобы его сняли с рейса.

В ходе разговора он объяснил девушке из отдела логистики AZUR Air, что у него по графику должно быть два выходных, поэтому он спокойно выпивал алкоголь. А потом якобы внезапно узнал о вылете в Сургут и вынужден был пьяным отправиться в аэропорт, откуда и был доставлен в "обезьянник". На все возражения девушки, что с данным вопросом он обращается не по адресу, пилот требовал срочно назначить ему новую дату вылета в Сургут. Якобы только таким образом полицейские отпустят его из отделения.

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах Тюмени, гражданин Слободчиков А. был задержан 2 сентября на втором этаже аэропорта Рощино. Он громко матерился и был сильно пьян. Пилота доставили в линейное управление, где на него был составлен протокол за мелкое хулиганство, после чего мужчину отпустили.

В AZUR Air в курсе инцидента. В пресс-службе компании рассказали, что пилот прилетел из Бургаса в Тюмень. Далее у него действительно были запланированы два выходных дня. Но за это время он должен был перелететь рейсом сторонней компании из Тюмени в Сургут, чтобы после окончания своих выходных уже в качестве пилота вылететь из Сургута в Анталью.

— После получения информации о данном инциденте, авиакомпания AZUR air отстранила этого сотрудника от выполнения запланированной программы полётов и вызвала в Москву для разбирательства. В настоящий момент ведётся служебное расследование. Также отметим, что ни один рейс из Сургута по причине неявки экипажа задержан не был. Все пилоты перед полётом в обязательном порядке проходят процедуры медицинского освидетельствования, — сообщили Лайфу представители авиаперевозчика.

Напомним, ранее вылет авиарейса Ереван — Москва авиакомпании "Сибирь" был задержан после сообщения о бомбе в ручной клади на борту самолёта. Угроза не подтвердилась, пассажир, заявивший о ложном минировании был задержан.