По делу о мошенничестве задержан замглавы департамента Минкультуры

Он и ещё три человека подозреваются в преступной деятельности в составе организованной группы.

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова. Об этом сообщает ТАСС.

Также задержан бывший руководитель этого департамента Владимир Цветнов и два бизнесмена, которые тоже являются фигурантами дела. По данным источника агентства, всем им предъявлено обвинение.

Отмечается, что Мосолов П. О., Магдеева Т. С., Цветнов В. А. и Семиков С. Б. проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая касается мошенничества в особо крупном размере, совершённом организованной группой.

Напомним о другом недавнем громком деле в Минкультуры. Замглавы ведомства Григорий Пирумов был осуждён на три года колонии по делу о хищении 164 миллионов рублей. Это были деньги, выделенные из бюджета на восстановление объектов культурного наследия. Пирумов был выпущен условно-досрочно, однако вскоре был взят под арест по делу о хищении сотен миллионов рублей при строительстве корпусов Эрмитажа.