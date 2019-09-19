Минздрав рассказал, в каких регионах дети болеют чаще всего

Первые позиции в этом рейтинге могут объясняться как климатическими условиями, так и хорошей диагностикой болезней.

Показатели детской заболеваемости напрямую зависят от климатогеографических условий в том или ином регионе страны. Такой вывод следует из статистики Минздрава за 2018 год, сообщает News.ru. Оказалось, что чаще всего маленькие россияне болели в Ненецком автономном округе, Карелии и Архангельской области. Высокие показатели заболеваемости фиксировали на Чукотке и Ямале.

— Конечно, это специфические территории по своим климатическим особенностям, — комментирует статистику Минздрава главный педиатр ведомства по Северо-Западному федеральному округу Елена Булатова.

А вот самые здоровые дети, согласно той же статистике, живут в Чечне и Кабардино-Балкарии. По словам экспертов, это тоже неслучайно, но речь идёт не столько о климате, сколько об отсутствии практики "залечивать" детишек при появлении первых симптомов.

По словам профессора педиатрии Николая Соботюка, нам том же Западе ребёнку, у которого поднялась температура, дают жаропонижающее и промывают нос — вот и всё лечение.

— А у нас сразу — интерфероны, вифероны, антибиотики, бакпрепараты для лечения дисбактериоза, — сетует эксперт. — Зачастую родители начинают пичкать детей лекарствами бесконтрольно.

Добавим, что первые позиции в этом рейтинге могут объясняться как географическим расположением и климатическими условиями, так и хорошей диагностикой болезней. Так что сбрасывать со счетов более внимательных педиатров тоже нельзя.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова призвала россиян доверять вакцинации. Благодаря прививкам в последние годы смертность и тяжёлые осложнения в результате гриппа снизились в 20 раз, заявила она.

Кроме того, Лайф публиковал список регионов России с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой.