Путин в три раза сократил трудовой стаж для получения гражданства РФ

Это уже не первая мера, упрощающая получение российского паспорта, принятая за последние полгода.

Президент Владимир Путин подписал указ о сокращении необходимого трудового стажа для получения российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Если раньше минимальный порог при оформлении заявки составлял три года, то теперь хватит и одного.

Изменения вступят в силу со 2 октября 2019 года.

Напомним, что сама инициатива об уменьшении трудового стажа для иностранцев, которые обладают высокой профессиональной квалификацией, была одобрена Госдумой минувшим летом.

В августе президент Владимир Путин также упростил порядок получения вида на жительство для ряда иностранных граждан. Речь идёт, например, о тех, кто родился на территории бывшего РСФСР и имел советское гражданство. В льготные категории иностранцев попадают и носители русского языка, а также те, кто сами или чьи родственники подвергались незаконной депортации с территории Крымской АССР. Полный список категорий можно прочесть в документе.