Шварценеггер поиздевался над размером ножа Сталлоне

На самом деле в своей шутке Арни косвенно прорекламировал новый фильм своего друга Слая.

Голливудская звезда и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посмеялся над своим коллегой и другом Сильвестром Сталлоне. На своей странице в "Инстаграме" Шварценеггер сравнил размеры своего ножа и ножа Сталлоне.

Гигантский нож, который стал реквизитом для фильма "Хищник" со Шварценеггером в главной роли, намного превосходит по размерам нож Сталлоне из серии фильмов про "Рэмбо".

— Невероятно, посмотрите на этот нож. Но это не нож. Вот это — нож! Его использовали в "Хищнике". Он немножечко больше твоего, но не переживай. Если серьёзно, то желаю тебе удачи с "Рэмбо" в этот уик-энд. Фильм будет хитом, ты всех порвёшь, ты лучший, — произнёс Шварценеггер.

Как писал Лайф, новый "Рэмбо" был одной из самых ожидаемых премьер сентября.