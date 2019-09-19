Полина Гагарина отменила выступления из-за болезни

Известная российская певица Полина Гагарина была вынуждена отменить сразу два больших выступления по состоянию здоровья. Три дня назад звезда слегла с температурой, подхватив сезонный вирус, и теперь лечит больное горло, сообщает портал Dni.ru.
— Я всё-таки ещё лечу горло и, к огромному сожалению, не смогу сегодня брать такие высокие ноты, как на фото, — посетовала она в "Инстаграме".
Ещё в понедельник исполнительница, почувствовав недомогание, попросила у поклонников поделиться проверенными рецептами, чтобы быстро встать на ноги. Вариантов в комментариях накидали массу: от фамильных рецептов имбирного чая до аптечных препаратов. Одна из подписчиц даже заслужила отдельного лайка от звезды за оригинальное лекарство на основе полусухого вина, но это скорее в шутку.
Полина принесла поклонникам искренние извинения и, несмотря на своё отсутствие, призвала их не пропускать концерты. Она отметила, что организаторы придумали для гостей приятные сюрпризы.
Фолловеры Гагариной вовсе не обиделись и пожелали ей скорейшего выздоровления.
Напомним, что этим летом 32-летняя певица отдыхала в солнечной Греции и выкладывала фото то на пляже, то у бассейна. Но из-за одного из снимков в маленьком бикини фанаты всерьёз испугались её худобы.
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