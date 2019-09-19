Полина Гагарина отменила выступления из-за болезни

Подписчики три дня высылали любимой певице семейные рецепты для того, чтобы она встала на ноги. Но народная медицина, похоже, не помогла.

Известная российская певица Полина Гагарина была вынуждена отменить сразу два больших выступления по состоянию здоровья. Три дня назад звезда слегла с температурой, подхватив сезонный вирус, и теперь лечит больное горло, сообщает портал Dni.ru.

— Я всё-таки ещё лечу горло и, к огромному сожалению, не смогу сегодня брать такие высокие ноты, как на фото, — посетовала она в "Инстаграме".

Ещё в понедельник исполнительница, почувствовав недомогание, попросила у поклонников поделиться проверенными рецептами, чтобы быстро встать на ноги. Вариантов в комментариях накидали массу: от фамильных рецептов имбирного чая до аптечных препаратов. Одна из подписчиц даже заслужила отдельного лайка от звезды за оригинальное лекарство на основе полусухого вина, но это скорее в шутку.

Полина принесла поклонникам искренние извинения и, несмотря на своё отсутствие, призвала их не пропускать концерты. Она отметила, что организаторы придумали для гостей приятные сюрпризы.

Фолловеры Гагариной вовсе не обиделись и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Напомним, что этим летом 32-летняя певица отдыхала в солнечной Греции и выкладывала фото то на пляже, то у бассейна. Но из-за одного из снимков в маленьком бикини фанаты всерьёз испугались её худобы.