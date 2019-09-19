Наглый сурок повадился воровать и съедать овощи прямо перед камерой

Мужчина хотел поймать вора, но оказалось, что фрукты в огороде стабильно уничтожал грызун.

Житель американского штата Делавэр Джефф Пермар неожиданно для себя стал популярным блогером после того, как решил разобраться, кто ворует овощи из его огорода. Мужчина установил камеру видеонаблюдения, чтобы засечь похитителя припасов. Преступника ждать долго не пришлось.

Воришкой оказался достаточно упитанный сурок. Он подбирал овощи и грыз их прямо перед объективом видеокамеры (словно специально).

Видео настолько понравилось Джеффу Пермару, что он начал делиться им на своих страницах в соцсетях. Вскоре появились и новые ролики с участием сурка, количество подписчиков, которые хотят понаблюдать за прожорливым зверьком, стало стремительно расти.

— Мы не знали, чего ожидать. Но, посмотрев видео, мы получили огромное удовольствие. Этот парень просто потрясающий, — заявил порталу The Dodo Пермар.

Американец решил дать сурку кличку Chunk (в переводе на русский язык — Пухляк). С тех пор отношения между грызуном и садоводом сам Джефф Пермар называет добрососедскими. Сурок регулярно приходит подкрепиться в огород, где его стабильно ждут овощи около видеокамеры.

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