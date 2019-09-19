Площадь пожара в грозненском ТРЦ достигла 700 квадратных метров

В Грозном площадь пожара, который произошёл в ТРЦ "Гранд-парк", увеличилась до 700 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС РФ.

На последних снимках с места ЧП, которые обнародовал глава республики Рамзан Кадыров, видно, что огромных языков пламени уже нет. Сотрудники МЧС РФ с расстояния заливают выгоревшее здание водой. Пожар локализован, сообщил Рамзан Кадыров.

А ранее он сообщал, что жертв и пострадавших нет. Вовремя успели провести эвакуацию.