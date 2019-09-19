СМИ назвали дату встречи Трампа и Зеленского

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Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © Flickr / Gage Skidmore. Фото © Zuma/TASS

Президенты США и Украины встретятся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского состоится 25 сентября в Нью-Йорке, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, — сказано в сообщении.

Как уточняет издание, встреча запланирована на 45 минут, однако может продлиться и дольше.

Ранее пресс-служба вице-президента Майка Пенса сообщила, что встреча американского и украинского лидеров состоится на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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