Зеленский и Пенс поговорили по телефону

Вице-президент США заверил, что страна непоколебимо привержена суверенитету и территориальной целостности Украины.

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский поговорили по телефону об отношениях двух стран, а также обсудили предстоящую встречу украинского лидера с американским президентом Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

— Вице-президент поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским … и обсудил с ним предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, — говорится в сообщении пресс-службы вице-президента США.

В разговоре с Зеленским Пенс подтвердил, что США непоколебимо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины, а также оценил новую администрацию Украины за её "смелые действия по борьбе с коррупцией" с помощью законодательных реформ. Вице-президент выразил полную поддержку этих стараний со стороны США, добавили в пресс-службе.

Первая встреча лидеров Украины и США должна была состояться ещё в польской Варшаве в начале сентября в рамках мероприятий к 80-летию начала Второй мировой войны, однако Трамп не смог посетить Польшу из-за урагана "Дориан". Теперь встреча лидеров двух стран, предположительно, состоится в конце сентября в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.