Путин посетит учения "Центр-2019" в Оренбурге

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск из Оренбурга в четверг вечером, сообщила пресс-служба Кремля.
В пятницу президент посетит стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" на полигоне Донгуз и проведёт встречу с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Всего в учениях принимают участие около 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, примерно 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, в Дагестане и Алтайском крае, а также в акватории Каспийского моря.
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