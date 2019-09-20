Турецкий повар облил детей из России горящим маслом, восемь человек пострадали

Повар одного из отелей в турецком посёлке Кестель во время выполнения кулинарного трюка немного не рассчитал свои силы и разлил порцию горящего масла на гостей представления, среди которых были двое детей из России. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн"

О случившемся журналистам рассказал отец пострадавших мальчиков, который находится сейчас вместе с сыновьями. По его словам, у одного из них ожоги 16% тела, обгорели руки и голова, у второго — ожоги второй и третьей степени, поражение 27% тканей тела. Он пока не сможет перенести полёт домой. Детям три с половиной и десять лет.

Отец отметил, что претензий к отелю, где всё произошло, не имеет, там взяли всю вину на себя, разместили екатеринбуржцев в хорошей клинике и оплачивают лечение. Кроме того, отель оплатит перелёт отцу и лечение детей уже в России. Жена и дети полетят домой за счёт страховой компании.

— В Кольцово (аэропорт Екатеринбурга), я надеюсь на туроператора, нас будет ждать скорая и сразу доставит в ожоговый центр. Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась, ребёнок от плача захлёбывался, — рассказал мужчина.

По его словам, всего в ЧП пострадало восемь человек, среди которых есть также граждане других государств.

В конце августа Лайф сообщал, что в Турции погибла девочка из России после того, как её затянуло в трубу бассейна.