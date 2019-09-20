Генпрокуратура РФ направила запросы о выдаче четырёх россиян из Аргентины

В 2014 году государства подписали договор о взаимной правовой помощи и выдаче по линии генпрокуратур.

Генеральная прокуратура РФ направила в Аргентину четыре запроса об экстрадиции и ждёт их одобрения, сообщил заместитель генпрокурора РФ Алексей Захаров.

— За последние три года ни одного случая выдачи не было. У аргентинской стороны на рассмотрении сейчас четыре наших запроса. Надеемся, по ним будут приняты положительные решения, — приводит ТАСС слова Захарова в Буэнос-Айресе, прибывшего для участия в 24-й конференции Международной ассоциации прокуроров.

По информации делегации, граждане, чьей выдачи добивается Россия, обвиняются в том числе в экономических преступлениях.

По словам Захарова, у России и Аргентины налажено конструктивное сотрудничество. В 2014 году страны подписали договор о взаимной правовой помощи и выдаче. Кроме того, разработана двухлетняя программа сотрудничества.

— Надеемся, что после назначения генпрокурора Аргентины она будет подписана и успешно реализована, — добавил он.

Договоры о взаимной правовой помощи с Россией есть у таких латиноамериканских государств, как Колумбия, Мексика и Панама. На данный момент под эгидой Минюста России ведётся работа по согласованию проектов договоров с Бразилией, Доминиканской Республикой, Никарагуа, Парагваем, Уругваем, рассказал Захаров. Кроме того, соглашения о выдаче обсуждаются с Венесуэлой, Гватемалой, Доминиканской Республикой, Колумбией, Коста-Рикой, Парагваем и Эквадором.

Ранее Нидерланды направили запрос в Россию об экстрадиции "ценного свидетеля" по делу о крушении MH17.