В России начинаются продажи iPhone 11

Первые итоги предзаказа показали повышенный спрос жителей страны на новую линейку.

Продажи новых "яблочных" смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стартуют в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 по московскому времени.

По данным ТАСС, первые итоги предзаказа, начавшегося за два дня до старта продаж, показали повышенный спрос жителей России на новую линейку смартфонов Apple.

Предзаказ линейки iPhone 11 в РФ начался 18 сентября — позже, чем, например, в США и Европе, где акции были начаты уже 13 сентября. Годом ранее предзаказать iPhone XS и iPhone XS Max российские пользователи могли за неделю до старта продаж, как и iPhone XR.

Ранее стало известно, что в России смартфоны iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире.