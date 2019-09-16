Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

Как выяснилось, новую модель смартфона выгоднее всего приобретать в США и Японии.

Самые дорогие iPhone 11 Pro Max будут продаваться в России, сообщает портал PhoneArena, который сравнил цены на новинку Apple в разных странах.

Так, iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 Гб можно будет купить в российских магазинах за 132 тысячи рублей (2053 доллара). А самый дешёвый гаджет этой модели можно приобрести в США — там он будет стоить 1449 долларов.

Самый дорогой iPhone 11 c объёмом памяти 64 Гб — в Норвегии, он обойдётся в 947 долларов. А вот самые доступные смартфоны этой модели оказались в Японии — всего 692 доллара.

Напомним, 10 сентября Apple презентовала новый iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Стоить смартфоны будут от 59 999 рублей и выше. В России предзаказы на iPhone начнутся 18 сентября, продажи стартуют 20-го числа. Места в очереди за новинкой продают за 400 тысяч рублей.