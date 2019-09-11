Места в очереди за новым iPhone продают за 400 тысяч рублей

В России предзаказ на смартфон можно будет сделать с 18 сентября, а с 20-го числа уже начнутся продажи.

В России уже начали занимать очередь за новым iPhone, который только накануне презентовала компания Apple. Стоимость места в очереди начинается от 20 тысяч рублей и заканчивается 400 тысячами. Об этом ТАСС рассказали в сервисах по размещению объявлений "Авито" и "Юла".

— Сразу же после вчерашней презентации на "Юле" стали появляться объявления c предложениями о продаже места в очередях за новинкой. Цены на эту услугу сейчас начинаются от 80 000 рублей и доходят до 100+ тысяч. Один из наших пользователей, например, готов занимать место за три дня до начала продаж, — сообщили в пресс-службе компании.

В "Авито" также наблюдается высокий спрос на новинки Apple. В день презентации iPhone на сайте число поисковых запросов о смартфоне достигло максимума. Также на сервисе зафиксирована минимальная и максимальная цена за место в очереди — 20 и 400 тысяч рублей соответственно.

В России предзаказы на iPhone начнутся 18 сентября, продажи стартуют 20-го числа.

Напомним, 10 сентября Apple презентовала новый iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Стоить смартфоны будут от 59 999 рублей и выше.