СМИ: Елизавета II разгневалась из-за слов Кэмерона о её влиянии на референдум

Во время своего визита в Шотландию королева порекомендовала местным жителям "очень хорошо подумать о будущем".

Заявления экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Елизавета II по его просьбе могла повлиять на исход референдума о независимости Шотландии в 2014 году, "вызвали неудовольствие" королевы. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

— Подобные ситуации крайне осложняют построение хороших отношений, — отмечает источник телеканала, отметив, что за вежливой официальной фразой, по всей вероятности, скрывается "холодная ярость" монарха.

Он добавил, что разглашение содержания конфиденциальных бесед королевы и бывшего премьера не соответствует чьим-либо интересам, однако вызвало определённое недовольство во дворце.

Поводом для начинающегося скандала стало вышедшее в эфир телеканала интервью Кэмерона, чья книга мемуаров For the record поступила в продажу в четверг. Бывший премьер рассказал, что в беседах с личным секретарём королевы они оба намекали на то, что "просто поднятая бровь" Елизаветы II может решить исход референдума.

Во время своего визита в Шотландию королева порекомендовала шотландцам "очень хорошо подумать о будущем", что многие восприняли как жест в поддержку сохранения целостности страны. Однако в Букингемском дворце заявили, что в этой фразе королевы нет какой-либо политической подоплеки, поскольку, согласно неписаной британской конституции, монарх должен быть полностью беспристрастен в вопросах политики.

Ранее Елизавета II заявила, что британские политики неспособны грамотно управлять страной.