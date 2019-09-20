Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошла авария.

Два человека погибли, ещё восемь пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС Каякентского района.

— В результате ДТП два человека погибли, восемь человек с различными травмами госпитализированы в Каякентскую ЦРБ, — рассказали в ведомстве.

Жертвами аварии стали житель Ахтынского района 1993 года рождения и житель Каякентского района 1994 года рождения.

Авария произошла на федеральной трассе "Кавказ". Участниками ДТП стали микроавтобус с азербайджанскими госномерами и автомобили "Лада-Гранта" и Hyundai Solaris. Водитель последнего, по предварительным данным, стал виновником столкновения, выехав на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Юрге, где погиб 18-летний пассажир автомобиля.