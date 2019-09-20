Россия проведёт наблюдательный полёт над США

В рамках Договора по открытому небу группа российских инспекторов выполнит наблюдательный полёт над территорией США на самолёте Ту-154М. Об этом сообщает газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда"

— Наблюдательный полёт над США будет выполняться в период с 22 по 30 сентября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полёта составит 5130 километров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспектирование пройдёт по заранее согласованному маршруту в присутствии находящихся на борту самолёта наблюдателей из США и с использованием предусмотренной договором аппаратуры.

Ранее Лайф сообщал, что военные США и Канады совершат наблюдательный полёт над Россией в период с 16 по 21 сентября.