СМИ: Бомбардировщик ВВС США отрабатывал удары по Калининграду в марте

Такую операцию проводили в рамках переброски пяти бомбардировщиков с авиабазы в штате Луизиана на авиабазу в Великобритании.

Стратегический бомбардировщик ВВС США В-52 отрабатывал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области в марте. Об этом сообщил в четверг журнал The National Interest.

По его информации, такую операцию проводили в рамках переброски пяти бомбардировщиков с авиабазы в штате Луизиана на авиабазу в Великобритании.

— Стратегический бомбардировщик В-52H с бортовым номером 60-0024 вылетел с авиабазы Барксдейл 14 марта 2019 года в 01:30, пролетел над Канадой и осуществил имитацию нанесения удара крылатыми ракетами по территории Российской Федерации, — сообщает издание со ссылкой на независимого аналитика Стефана Уоткинса.

Как рассказал Уоткинс, самолёт развернулся лишь в 60 милях от воздушного пространства России в 11:00, а затем совершил посадку на базе Королевских ВВС Великобритании в 13:32.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян рассказал, что у Пентагона есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде. Как рассказал военный, Вашингтон готов дать своевременный ответ на возможную российскую "агрессию" в Европе.