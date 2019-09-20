Британке осталось жить две недели, и она отпраздновала Рождество в сентябре

Женщина не захотела оставаться в больнице и вернулась домой, чтобы провести последние дни с родными.

Жительница Великобритании отпраздновала Рождество в сентябре вместе с мужем и тремя детьми из-за того, что в ближайшие две недели она может умереть от рака. Об этом пишет издание Daily Star.

В 2015 году у Сары МакЛафлин обнаружили рак груди. Продолжительное лечение, включающее однократную мастэктомию, химиотерапию и радиотерапию не дало результата, и в 2017 году женщине сообщили, что заболевание находится на терминальной стадии.

6 сентября МакЛафлин почувствовала "щелчок" в шее. Врачи сообщили женщине, что ей осталось жить две недели.

Женщина не захотела оставаться в больнице и вернулась домой, чтобы провести последние дни с родными. Ей хотелось отпраздновать Рождество с семьёй в последний раз, поэтому праздник устроили в сентябре.

МакЛафлин призналась, что это был лучший день в её жизни. На Рождество женщина подарила 11-летнему сыну свой последний подарок — планшет для рисования.

Ранее Лайф писал о другом случае в Великобритании. 49-летняя блогерша узнала, что ей осталось жить четыре недели, проснувшись однажды из-за мигрени.