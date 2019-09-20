Путин и Жээнбеков понаблюдали за учениями "Центр-2019"

Согласно фабуле манёвров, мотострелки срывают наступление "врага", заманив его в "огневой мешок", а затем наносят ему поражение.

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков наблюдают за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Вместе с главами государств на командно-наблюдательном пункте находятся министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместитель Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев, а также министры обороны стран — членов Шанхайской организации сотрудничества.

На данном этапе манёвров российские военные вместе с коллегами из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана отрабатывают отражение наступления и нанесение огневого поражения условному противнику. Согласно сценарию, мотострелки сорвут наступление "врага", заманив его в "огневой мешок". После этого военные нанесут удары по позициям условного противника ракетами "Искандер-М", а "Панцирь-С", ПЗРК "Игла" отразят удары их крылатых ракет и ударных беспилотников.

"Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в РФ, а также в акватории Каспийского моря. В манёврах принимают участие около 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, примерно 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.