Путина угостили чаем с плюшками на учениях "Центр-2019" — видео

Президента России Владимира Путина угостили чаем с плюшками на стратегических учениях "Центр-2019" на полигоне Донгуз под Оренбургом. К чаепитию присоединились киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На столах были каравай, пироги и варенье, которое Путин с удовольствием отведал.

А начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал армейский анекдот про кухню. В нём говорится о командующем, который был недоволен питанием солдат в столовой и вызвал повара. Оказалось, тот очень худой. Командующий заявил, что тот и сам не ест, и других не кормит.

Ранее президент Киргизии заявил Путину, что учения "Центр-2019" вызывают гордость.